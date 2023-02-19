國民黨擬3月8日中常會通過2024立委提名特別辦法，鑒於不少去年底剛連任縣市議員有意轉戰立委，恐掏空目前縣市議會人數優勢，黨中央構想在辦法中納「大局條款」，只要初選競爭者都有實力勝選，將提現任或不具民選公職身分者。

知情人士表示，這次立委初選若有具非立委身分的民選公職身分者挑戰現任立委，首先就要測試參與者民調支持度，是否可通過具勝選實力「防磚」門檻，若挑戰者與現任者支持度都通過「防磚」門檻，那黨中央將提名現任立委參選。

知情人士說，若特定選區立委初選，是由具非立委身分的民選公職與不具其他民選公職身分者競爭，若民調都能通過「防磚」門檻，黨中央將提名參與初選時不具其他民選公職身分者參選。

知情人士解釋，相關的提名機制，是為了讓黨籍民選公職席次極大化，而對應到這次立委提名，就是兼顧立委席次的開拓與原本縣市議會戰場。

知情人士說，畢竟縣市議員都才剛選上，如果透過初選打敗仍有實力的現任立委，當他當選立委後，就要請辭縣市議員職務，等於讓國民黨在原本現任立委中少一位戰將，縣市議會也少一席議員。

知情人士也提到，國民黨去年直轄市議員提名採「N＋1」保障現任制，結果這些「獲保障」順利連任的市議員現在馬上要轉戰立委，若挑戰選區黨內沒戰將就算了，只要選區有現任者或時力相當新人，改提這些市議員參選，道理上都有矛盾。

黨務人士表示，立委提名雖要到南投縣立委補選後才啟動，但黨務高層已指示「寧願早、不要晚」，最快確實構思在3月8日中常會通過提名特別辦法。

黨務高層說，立委提名將採分梯次完成，原則上簡單、沒有爭議、現任無挑戰者競爭選區會優先提名；提名機制則是先協調，協調不成就正式初選，機制依規定是七成民調、三成黨員投票，但經初選參選人協商過半支持，可改全民調。