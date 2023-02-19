陳宗彥被爆出多年前曾數度接受性招待後，火速請辭行政院發言人，是繼運安會前主委楊宏智後，近期陳建仁內閣第二位請辭的成員。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，這證明了陳建仁的內閣成員是別人塞給他的，她怒問民進黨多次爆出類似爭議，難道不重視道德操守嗎？

游淑慧昨（18）日在政論節目《TVBS戰情室》分析，官員會這麼快辭職的原因，一個是事證明確，另一個則是為了陳建仁的名聲。她提到，每個首長在組自己的小內閣時，應該都會打聽被挑選者的名聲、背景，但陳建仁的內閣成員都是別人塞給他的，所以，他根本不知道這些成員的好壞。

游淑慧質疑，在成員出事後，陳建仁為了要保住自己名聲、止血，而要求這些人趕快走，但內閣要永遠像拼裝車般上路嗎？

最後，游淑慧也怒問，蔡政府與民進黨內，有很多人都爆出過桃色爭議，如陸委會副主委梁文傑、民進黨高雄市議員陳致中、中央流行疫情中心指揮官王必勝等人，可這些人還是繼續呼風喚雨，難道民進黨內「都沒有重視道德操守的部分嗎？」