一名男網友表示，在中部某大學校內的路燈桿上看到貼著「冥婚專家，專娶鬼老婆」的傳單，促銷價只要20元，還掛4大保證，如未經同意，不准附身；沒有家暴問題；鬧脾氣，燒冥紙即可；來源正常，非孤魂野鬼，但撥打傳單上留的電話，結果是一間禮儀公司，業者澄清沒有提供冥婚服務，疑遭人惡作劇。

原PO昨（18）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，中部某大學校內的路燈桿被人貼了一張傳單，上頭大大寫著「冥婚專家，專娶鬼老婆」，促銷價20元，還列4大保證，包括未經同意，不准附身；沒有家暴問題；鬧脾氣，燒冥紙即可；來源正常，非孤魂野鬼。

傳單最下方強調「絕對合法」，還留有連絡電話。這令原PO看了頭皮發麻問「有人需要嗎？」貼文引發網友討論。《中時新聞網》撥打傳單中的電話，結果是新北市板橋區一間禮儀公司，業者表示沒有提供冥婚仲介服務，禮儀公司也沒有替人冥婚的項目，疑似遭人惡作劇。

業者無奈地說，2個月以來已接到無數通詢問電話，感到困擾，盼整起事件能盡快落幕。有律師也提醒，製作不實傳單引導他人撥打公司電話，除了造成公司困擾外，也已經觸犯刑法上的誹謗罪，還得依民法規定負起賠償責任。