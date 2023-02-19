北市一名李姓男子去年10月在台北捷運松江南京站遇見一名短裙正妹，竟偷偷尾隨在後，持手機偷拍裙底風光，遭到見義勇為的葉姓男子制止，被移送法辦。台北地院審結，依竊錄身體隱私部位罪，處李男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，李姓男子2022年10月26日中午間，於台北捷運松江南京捷運站四月台轉乘樓梯中段平台，遇見穿著短裙的正妹小花（化名），竟擅自將手機開啟錄影功能，伸進小花的裙底下方，竊錄小花裙底處及大腿等身體隱私部位影片。

後來李男的犯罪行為被另名熱心的葉姓男子目擊，葉男隨即見義勇為攔下李男，並告訴小花遭到偷拍，小花當下立刻報警處理，全案才曝光，經由台北地檢署檢察官偵查後，向法院聲請簡易判決。

台北地院審理時，李男均坦承犯行，法官認為李男先前才因為違反性騷擾防治法遭判刑決定，卻不知警惕，只為了滿足個人私慾，再次犯案，已經嚴重侵害小花的身體隱私權，破壞社會善良風俗，考量李男的智識程度及工作、家庭經濟等生活狀況，依竊錄身體隱私部位罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。