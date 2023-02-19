李四端曾經是台視、TVBS、華視的當家主播，卸下主播後轉戰主持界，曾憑《爸媽冏很大》榮獲第49屆金鐘獎綜合節目主持人獎，前年也以《大雲時堂》第13度入圍金鐘。他受訪時透露錄影前10幾分鐘還是會緊張，尤其是對較陌生受訪者，或者是主持形式上的節目，「當你輕鬆時的表現是最好的」。

李四端直言不喜歡制式化的訪談，「我很怕看稿」，如果需要看稿、每個環節必須很清楚，坦承就會有點緊張，「我是自由慣的人，但要按牌理出牌，那一定會被打爛。反而會忘掉某一個程序。」他想起曾主持過婚禮，漏掉很重要的某個程序，讓台下家屬急死了，趕緊提醒補救，「對方都快惱火了」，問他是交換戒指嗎？他曖昧地笑說：「不能講！」

他主持訪談節目前會看受訪者的YouTube影片，盡量聽對方講話方式，感受對方已經到節目中，「大概可以抓到受訪者講話的邏輯跟語氣」，也因為事前做功課，如果發現內容已在別的節目中談過，就可以挖掘更新的方向，由於不喜歡看稿，他事前會記住3至4個問題。

不過，訪問這麼多來賓，李四端一直很想問他們「今天我們到底要聊什麼」，甚至曾想過請來賓反串當主持人，「真的有時候主持節目時，也不知道要問來賓什麼，來賓可能也不知道他為何要上你的節目。」

他分享看過一個美國脫口秀，主持人一開場就問藝人「你今天來到底要問你什麼」，對方也幽默回「我也不知道要回答什麼，算了別談啦」，雖然雙方應該彼此熟識，但看得他當下心有戚戚焉，覺得該節目點破主持人跟受訪者的心聲，也反諷被包裝的節目，直說「很酷」。

當天，他突然靈感一來，表示可以企劃一個網路節目或Podcast，名稱叫做《欸，你來幹嘛》，「把客套都免了，直接了當問你要來幹嘛」，不過他想了想，笑稱：「只是有些來賓你可能就邀不到了。」李四端主持的《大雲時堂》每周一晚間11點在MOMOTV播出。