名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）在明星賽周末被媒體問到他對籃網交易的看法，巴克利對於哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）接連從籃網出走而感到不以為然，「你不能拿走我的錢，然後半年之後就說要離婚，你不能拿了我全部的錢就離婚，所以我很確定這是下一個勞資協議要解決的問題，我毫不懷疑這些傢伙會被封館。」

巴克利過去多次嚴苛批評杜蘭特，這次杜蘭特自己選擇到籃網，同意和厄文等人聯手，也同意讓納許（Steve Nash）擔任總教練，結果厄文季外決定留隊之後，杜蘭特反而鬧著要走，還威脅高層開除納許。巴克利提到球員輪休和自請交易頻頻發生，批評球員欠缺尊重，「你們不該這樣糟蹋老闆和球迷。」跟七六人高層鬧翻的球星班西蒙斯（Ben Simmons）目前也在籃網，他一連串的擺爛行為無可避免讓一些球團高層心生警惕。

NBA前一次封館是在2011年，持續161日，該季例行賽只打了66場（原為82場），封館原因主要是利潤分配的問題，最後資方取得重大進展，將球員的57%拆帳大砍至51%。現任總裁席爾佛（Adam Silver）任內尚未經歷勞資衝突引起的封館，目前的勞資雙方可選擇在今年3月底前跳脫現有勞資協議，或是等到2023-24球季結束後協議到期。