資深媒體人李四端卸下主播工作後，現在除了擔任MOMOTV董事長以外，也是《大雲時堂》的主持人，工作依然忙碌。外語能力佳的他仍不斷地精進英文，也持續關注國際新聞，訪談時，他分享了在美國求學的趣事，不過坦承「那個過程是很痛苦的」。

李四端24、25歲曾赴美國愛荷華大學新聞學就讀碩士，他坦言剛到美國時，語言方面吃力，老師竟沒替他的寫作打分數，僅寫「hard to understand（難以理解）」的評語，李四端沮喪到一度心想乾脆退學算了。不過，他不氣餒求助輔導老師，老師建議他看美國新聞，且一定要裝cable（有線電視）。

身為窮學生的他只好花10幾塊美金買了台電視，「好爛，但我當時只買得起黑白的小電視啊」，他敘述裝cable的工人看到那台電視，還笑問他：「你知道cable要18塊美金嗎，你確定要裝？ 」「cable比電視還貴」這件事，至今令他回想起來仍覺得非常好笑。

他之後每天守在房間看新聞，也到學校圖書館看遍雜誌及別人的新聞寫作，「就逼著自己要趕上，真的很痛苦」，但透過電視新聞不只練習聽力，更重要是了解美國社會文化，他形容：「看了2年多的電視新聞，發現對我後來做電視記者有很大的幫助。」

取得新聞碩士學位返台後，李四端開啟他的媒體人生，曾採訪過無數大小新聞，也包括專訪英國前首相柴契爾夫人，他稱那是一種里程碑，會緊張嗎？他說當下忘了緊張，告訴自己要冷靜，「你去一個比賽或演講，事前一定緊張，但一旦踏上去就覺得沒什麼，如果站上台覺得有什麼，那就完了。」

而他製播10年的《李四端的雲端世界》去年8月暫時告一段落，未來還會想製作國際新聞嗎？他笑說：「新聞是自己的興趣，一直有想法。」會計畫再開節目嗎？他說：「未來有太多可能性了。」