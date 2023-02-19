中國偵查氣球侵入美國領空致兩國關係再生嫌隙，美國國務卿布林肯因此取消原訂月初的訪中行。不過就在德國時間18日晚，他與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑安全會議進行了場邊會。美國國務院表示，布林肯告訴王毅，氣球進入美國領空是「不負責任的行為，絕不能再發生」；另外，布林肯也向王毅重申維持台海和平穩定的重要性。

據悉會中兩人直來直往，持續約一小時，官方在會談結束才對外證實。布林肯隨後透過推特表示：「我會晤了中國高階外交官王毅。我譴責中國偵查氣球的入侵，強調同樣事件絕不能再發生。」不過他也說，中美維持溝通管道暢通至關重要。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）普萊斯說，雙方在談及兩岸議題時，布林肯重申美國一中政策不變，並強調維護台海和平穩定的重要性。

另在俄烏議題上，布林肯警告，若北京向莫斯科提供實質支援或助其規避系統性制裁，將招致相應的影響與後果。同日稍早，王毅在慕尼黑安全會議上表示，針對化解烏克蘭危機，「中國將繼續站在和平一邊，站在對話一邊」。