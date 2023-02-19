韓國的實力派男演員李帝勳主演《模範計程車2》，收視開紅盤，他近日積極登上各大節目宣傳該劇，本月17日他們作客女諧星李京實主持的廣播節目，大聊戲外的幕後花絮，豈料，李京實一番「李帝勳乳溝汗水就像礦泉水」言論卻被外界批評是性騷擾，在韓網上引起爭議。

李帝勳、表藝珍17日登上廣播節目，宣傳新戲《模範計程車2》，與主持人李泰均、李京實聊起拍攝的內幕，期間李帝勳提到自己為了《模範計程車2》，特別努力運動、練身材，表示「像瘋了一樣地運動，吃了很多雞胸肉跟牛肉」，一旁的大螢幕上也秀出了這一季的劇照，展現他鍛鍊的養眼成果。

李京實在看到李帝勳的精壯身材後直呼：「把胸部跟乳溝上流下來的水接起來喝的話就是礦泉水吧，是新型的淨水器」，展現對李帝勳肌肉身材讚嘆，隨後引起全場哄堂大笑，一旁的李泰均也附和「姐姐在家該不會跑到電視前去接水喝吧，那可不行」

雖然現場氣氛歡樂，但李京實的這段發言馬上就在網路上引起爭議，不少網友指責她的發言根本是性騷擾，紛紛批評「不是能在節目上播的發言」、「是很老式的幽默」、「就是性騷擾發言」，就連在一旁幫腔的金泰均也受到部分指責，另一方面也有人跳出來緩頰，認為李京實只是為了炒熱氣氛，並沒有太大問題。

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