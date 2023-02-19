38歲女星周曉涵當年以「無名正妹、逢甲校花」光環出道進入演藝圈，後來一路主演多部戲劇，被視為偶像劇女神代表，而近日因參演電視劇《加油喜事》的她，人氣也再度暴漲並圈入大量粉絲。但她接受採訪時卻透露自己曾遇到「恐怖粉絲」不僅偷偷跟蹤她，還出手毆打她的經紀人，讓她嚇到驚慌失措。

根據《ETToday》的報導，周曉涵透露有一次她受邀參加一日店長的活動，當工作結束準備搭電梯離開百貨公司時，一名男粉絲竟偷偷跟著她進了電梯，當時她雖感到該名男子行為古怪但也沒有多想，直到她搭上計程車後座後，男粉絲竟也跟著坐上前座，經紀人撞見後雖出手保護她，但很快就與男粉絲在路邊動起手來、互相拉扯，周曉涵被嚇到趕緊請司機開走，但沒想到男粉絲掙脫經紀人後竟又瘋狂追車，令周曉涵相當徬徨不敢回家，最後請司機載她到鬧區，找朋友會合後再一起到警局報案。

之後只要有公開活動，周曉涵就會產生莫名的陰影，因為只要多陌生人她就會感到莫名不安，十分注意自己是否又被跟蹤，公司也開始加派人手保護她的安全。但沒想到原本以為男粉絲應該不敢再出現，沒想到隔了一段時間之後，男粉絲又現身她的新戲見面會，等她從後台走出時，對方突然下跪道歉，再度嚇壞眾人，也被媒體給曝光，之後該名男粉絲還打電話到經紀公司，威脅工作人員將新聞撤下；之後周曉涵還收到很多網路騷擾訊息，其中包含「18禁照片」還有露骨文字，讓她不堪其擾，不過還是有可愛的粉絲會留下逗趣的文字吸引她的注意，逗她開心。