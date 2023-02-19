影》爆料陳宗彥，劍指賴清德，蔡英文手不沾一滴血？

行政院前發言人陳宗彥遭爆，11年前任職於台南市府期間與酒店業者過從甚密，接受性招待還涉及關說等，消息曝光後他火速請辭下台。國民黨台北市議員徐巧芯分析，若此次事件是國民黨在攻擊，大可在2022九合一選舉期間把事情曝光，時任國民黨台南市長候選人謝龍介也許就能當選。

徐巧芯昨（18）日在直播時表示，陳宗彥事件各界都認為是民進黨內鬥，猜測這代表副總統、民進黨主席賴清德尚未定於一尊等，但相關說法讓賴系無法接受，他們因此想出一個說詞，稱是檢察官內鬥，甚至想傳遞是藍營在打綠營的感覺，但她認為此說法完全沒道理。

「指揮中心的時候夠風光吧？陳宗彥名號夠出名吧？如果真的要弄陳宗彥的話，為什麼不在那個時間弄？」徐巧芯指出，目前非選舉期間，藍營沒道理在這時候丟出黑料，若要打賴清德，應在2022九合一選舉期間曝光國民黨才能得利，「這對於南部的選情，謝龍介可能就當選了！」

徐巧芯強調，目前國民黨情勢沒有不好，也沒有找不到議題的問題，不需要在這時拋出一個如此重大、可以讓民進黨非常難堪又醜陋的消息，甚至可說是「一點必要都沒有」，直言相關說法其實是因賴系不堪被攻擊，才想出來要帶風向的，「接下來一定會看到很多綠媒、綠營名嘴告訴你，這一切是檢察官內鬥，綠營很團結」。