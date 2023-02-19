藝人余祥銓2005年參加《快樂星期天》招牌選秀單元，但當時由於嚴重忘詞及走音，讓他慘遭在場評審包小柏與包小松兄弟吐槽，讓他深受打擊，如今已經釋懷且重拾自信的他也與包小松「世紀破冰」。

余祥銓2005年登上《快樂星期天》挑戰「藝能歌喉戰」單元演唱《找自己》時，在台上嚴重走音及忘詞，不但遭當時評審包小柏、包小松、巫啟賢等人同時按燈淘汰，包小柏更直接吐槽「余祥銓，你是藝人嗎？你受過訓嗎？」、「拿了麥克風就是歌手啊？有了樂隊老師幫你伴奏，你就是天王了嗎？這只是變成你高級的卡拉OK場所」讓他相當尷尬。

包小柏、包小松跟巫啟賢曾因為毒舌言論引發爭議。（影片嵌入自YouTube，若遭移除請見諒）

根據《三立新聞網》報導，包小松還原當年情況透露，余祥銓在節目播出後，傳出深受大打擊，甚至罹患憂鬱症，他還因此與製作單位親自到余家解釋，並將未剪輯過的畫面給他們看過，而整起風波是「未播出」巫啟賢的評論導致，由於觀眾看到的播出版本都是包小柏在破口大罵余祥銓，另還有巫啟賢直接說：「你不要以為你爸媽是余天、李亞萍就了不起」，對此，巫啟賢曾含淚召開記者會表示，沒有說過這種污衊性跟瞧不起人的話。

然而，事隔多年余祥銓日前登上《綜藝大熱門》演唱《年少有為》，勇於接受評審「毒舌評價」，他還與包小松相擁合照並幽默表示：「世紀破冰！和過去年少的自己和解」也感謝包小松老師在這次錄影中給予「暖心的鼓舞」。