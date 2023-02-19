白沙屯媽祖神鑾數度由虔誠的員警、女鑼手、女信眾等扛轎，女警充當女鑼手陪媽祖向北行。（翻攝白沙屯媽祖臉書直播）

白沙屯媽「轉來囉」！大步向前！苗栗白沙屯媽祖遶境進香回鑾，今天凌晨起駕後粉紅超跑率領龐大香燈腳，沿西濱台61線疾行北返，上午媽祖神鑾數度由虔誠的員警、女鑼手等扛轎，女警充當女鑼手陪媽祖向北行；沿途通關密語「媽祖、媽祖、我愛您！」不絕於耳，香燈腳人人加快步伐，隨媽祖馬不停蹄繼續北返。

白沙屯媽祖神鑾數度由虔誠的員警、女鑼手、女信眾等扛轎，女警充當女鑼手陪媽祖向北行。（翻攝白沙屯媽祖臉書直播）

通霄白沙屯因地處偏遠，居民生活樸實節儉，每年前往北港進香都必須採取最刻苦的方式徒步進行。長久以來，敦厚的白沙屯先民們培養出在進香路上刻苦患難，沿途相互扶持的精神，形成一種獨特的人文景觀。走近白沙屯媽祖進香隊伍中，很自然感受到一種豐厚人情味，那是在媽祖引領下，白沙屯先民世世代代傳承下來的瑰寶。

今年白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，報名跟隨白沙屯媽祖徒步南下進香的信眾多達11萬3000多人，締造歷史新高。白沙屯媽祖進香18日凌晨在朝天宮舉辦完刈火儀式後，隊伍立刻北返，香客們休息不到幾個小時，就得摸黑跟著夜行軍，隊伍一路加速北返。

今天上午「粉紅超跑」沿西濱台61線北返，途中媽祖慈悲，由分別擔任護駕任務的員警體驗扛轎，女警也當起女鑼手沿途敲鑼，吸引香燈腳投以羨慕的眼光，因媽祖行程緊湊，除神鑾如急行軍外，工作人員亦不斷提醒香燈腳「大步往前、大步向前」！

沿途信眾說，看到媽祖神轎，心裡滿滿感動，虔誠心、歡喜走！於上午8時25分，香燈腳還相互鼓勵一番，大家加油，等等前面右轉就是苑裡鎮了！沿途信眾此起彼落的高喊「媽祖、媽祖、我愛您！」8時33分媽祖神鑾突然停下腳步，原來民眾跪地相迎！媽祖神鑾幾經搖擺後又加速向北行。

苗栗縣員警列隊恭迎媽祖回鑾。（翻攝白沙屯媽祖臉書直播）

苗栗縣民上午於西濱快速道路橋下，跪地恭迎白沙屯媽祖進香回鑾。（翻攝白沙屯媽祖臉書直播）

苗栗縣警方與台中市大甲警分局於上午8時43分，於縣市交接處交接勤務，大甲警分局員警列隊恭送媽祖，苗栗縣員警列隊恭迎媽祖回鑾！白沙屯「粉紅超跑」繼續向北挺進，沿途信眾高喊「媽祖回來了！媽祖回來了！」