為提高學生對英語的學習興趣，教育部國教署111學年推動「高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫」，這是一個以學生為中心的學習計畫，共計補助297所高中辦理各式自主學習活動與成果發表，共享教育經驗。

舉例來說，新竹區竹科實中、新竹高中與新竹高商透過「協作共好計畫」與新竹市高中課程與教學輔導團合作，於新竹高商辦理「The Tell－Tale Heart生聲入心－竹苗區高中職英文課程暨專業群科自主學習課程學生學習成果分享會」。

這個成果分享會邀請新竹區高中職對英文有興趣的學生，藉由營隊方式，由引導教師分組帶領學生，進行「主題式」分享，主題廣泛，結合深度回饋交流，讓來自竹苗地區各校的師生獲得實質的建議與交流。

而學生分享的主題多元，有同學因為喜歡韓國流行文化及演藝團體，就運用自主學習透過英文去介紹韓國藝人及流行圈，也介紹了韓國整形文化；也有因為喜歡看電影介紹各種電影特色，進而延伸對英文學習的興趣；更有同學不吝嗇的將自己的生涯規畫，透過使用英文分享自己的成果，讓台下的閱聽人耳目一新。

活動結束後，參加活動學生分享心得：「原來做我自己就足夠了」、「整體氣氛很好，沒有上台報告時的緊張和嚴肅感，並能收到同儕和老師們的即時回饋」、「對我們的自主學習並給予肯定」。

「當我們專注聆聽孩子，隨著他們的心緒探索世界，才能學習如何成為老師。」參與分享活動的老師Anna表示，透過學生的自主學習，也讓引導老師獲得教學成長的經驗，而提高學生對自主學習的認識，對於老師更是增進多元教學內化的關鍵。

教育部國教署表示，未來將持續鼓勵學校以適性學習社區為單位，推動均質化協作共好計畫，除了促進社區增能、教育資源整合，也提供各校學生交流自主學習經驗的機會。