新華社報導，正在德國參加慕尼黑安全會議的中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當地時間18日，向美國務卿布林肯表明了中方在所謂「飛艇事件」（中方偵察氣球事件）上的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。

報導指出，王毅是應美方請求，與布林肯進行非正式接觸時做出上述表示。

另觀察者網報導，王毅稍早在會議上發表題為《建設一個更加安全的世界》主旨講話時強調，近期中美關係中的所謂無人飛艇事件，其實是美國製造的一場政治鬧劇，要求美方以理性、冷靜和專業的態度與中方一道妥善處理。

王毅並奉勸美國，不要再出於國內政治需要，在對外打交道過程中做出這種荒唐的事情。我們要求美國拿出誠意，改正錯誤，正視並解決事件給中美關係造成的損害。

王毅還強調，這起意外偶發事件竟然在中美關係中掀起軒然大波，深層原因是美國對中方的錯誤認知和戰略誤判。