美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行會談，他透露王毅未針對氣球事件道歉。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（18）日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行會談，這是美中最高階外交官自偵察氣球紛爭以來首度會面。布林肯除了當面警告王毅氣球事件「不能再發生」外，也透露王毅並未就此事道歉。

布林肯與王毅18日在德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）舉行長達1小時的場邊會談，布林肯會後在推特發文，指出自己在會談中譴責中國大陸偵察氣球入侵美國的事件，強調這種事「絕對不能再發生」。

Just met with the PRC’s top diplomat, Wang Yi. I condemned the incursion of the PRC surveillance balloon and stressed it must never happen again. I warned China against providing materiel support to Russia. I also emphasized the importance of keeping open lines of communication. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 18, 2023

另據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，布林肯昨日稍晚接受NBC「會晤新聞界」（Meet the Press）節目專訪，他被問道王毅是否在會談中就氣球事件道歉，布林肯表示他不願多提王毅的談話內容，認為此舉不適當，但他可以透露的是「（會談中）沒有道歉」。

不過布林肯強調，這次會談是雙方坦然、直接溝通的機會，「中國發送偵察氣球進入我們的領土，違反我們的主權、違反國際法」，「而我直白告訴他這不可接受，絕不能再發生。」

他在訪談中表示，美國不是中國間諜氣球的唯一目標，「近年來這類氣球已經飛越超過40國，而這已經暴露在全世界面前。」

布林肯也在訪談中透露，美國非常擔憂北京正在考慮對俄羅斯侵略烏克蘭提供「致命支持」，「我明確表示那將對雙邊關係造成嚴重後果，拜登總統也多次直接向習主席表明這一點。」

布林肯也提到，他向王毅表示美中雙方應該有開放的溝通管道，「這是全世界對我們的期待，他們期待我們負責任地管理雙邊關係，所以今晚我們在慕尼黑有這個機會是很重要的。」