女星楊丞琳在2019年嫁給大陸男歌手李榮浩之後，近年把工作重心轉移大陸，在當地發展沒多久也獲得不錯成績，更成為綜藝節目常客。日前，她曬出禮服美照，意外撞衫大陸女星范冰冰5年前的穿搭，網友見楊丞琳的肉色內搭衣狂批評「毀了一切」。

楊丞琳的微博工作室帳號近日分享去年她出席微博音樂盛典的禮服美照，只見這件特殊的禮服，強烈黑色線條遊走透視裙裝，楊丞琳胸前大開三角形，展現誘人事業線，而她也刻意擺出交叉腳的姿勢，一雙美腿更顯修長，開叉設計延伸至腿根部，若隱若現露出雪白肌膚。

不過，有眼尖的網友發現，這套透視禮服早在5年前范冰冰就已穿上身，不同的是楊丞琳在透視禮服中，內搭一件膚色內衣避免走光，范冰冰則是直接單穿，完美還原禮服在秀上的「透視」概念。

楊丞琳意外撞衫5年前的范冰冰，掀起網友熱議。(圖/PlayIN Youtube)

網友紛紛大讚「范冰冰贏了」、「當時看覺得范冰冰好驚艷」、「5年前就這麼前衛了」、「還是范冰冰穿的好看」、「那麼多禮服何必挑戰范冰冰哈哈」、「膚色內搭毀了一切」、「那內搭好糟糕...」、「冰冰完勝」，粉絲則替楊丞琳緩頰，「楊丞琳好美啊」、「各有各的味道，楊丞琳也不錯」、「楊丞琳美哭我了真的」。