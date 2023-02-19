今日（2/19）是24節氣中的「雨水」，代表立春之後，冰雪逐漸融化，各地農民也要開始播種、耕地的時刻，因此農民最希望在這段時間有雨水降落，同時也包含了大地回春、春雨綿綿、春暖花開的涵義。命理專家小孟老師在臉書粉專分享「雨水」的5大禁忌，包含不吃重口味、少吃油炸燒烤、不要減少厚衣服、男性不宜過度興奮，以及洗澡、洗手不宜用太多冷水。

▎不宜吃重口味

雨水到來代表天氣不再嚴寒，不宜吃太辛辣的食物，過補的飲食也要開始減量。

▎少吃油炸燒烤

雨水節氣後氣溫逐漸上升，不宜吃太多高油脂食物，以免上火導致便祕。

▎切勿減少厚衣服

雨水節氣後雖然溫度開始上升，但太早把厚衣服收起來不穿，容易著涼感冒，尤其日夜溫差仍然很大，還是要做好保暖。

▎男性不宜過度興奮

古人認為雨水節氣容易下雨，會導致周圍濕氣較重，濕氣容易傷人的陽氣，也容易讓體質較差的男性頭暈、腰酸背痛，過於興奮還可能傷到精氣。

▎不宜洗太多冷水

雨水節氣後天氣仍會出現忽冷忽熱的狀況，因此年長者、孩童洗手或洗澡時，用冷水會傷害到筋骨，影響筋脈血液循環。