中方轟-6K轟炸機日協同戰機及預警機，在南海上空實戰演訓。據《解放軍報》周二報導，在這次任務中，轟-6K的航程超過5000公里，而航時達7個小時。南部戰區空軍航空兵轟-6K機長陳嘉樂說，這是他軍旅生涯中最遠的一次飛行，並說他看到了「機翼下美麗的南沙島礁」。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，轟-6K是戰略轟炸機，專為遠程和遠距攻擊而設計。它能搭載核武，並被認為有能力攻擊太平洋的美國航母戰鬥群。陳嘉樂說，在這次實戰化訓練中，轟-6K和殲擊機、預警機等聯合驗證了遠端奔襲、快速機動、體系打擊等多個實戰課題，摸索出不少體系制勝新招法。

而美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國防分析家何天睦（Timothy Heath）指出，從這篇報導可以看出，中方如何利用在南海建的人造島來執行戰鬥任務。「這次任務顯示，中國航空兵如何能對第一島鏈內的目標進行飛彈打擊，」何天睦說，「或許轟-6K是從南沙群島中人造島上的基地部署，以支援在南海的實戰演練。」