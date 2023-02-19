南韓知名男星李昇基近期雖然與前經紀公司產生糾紛，但同時也宣布自己將於4月分與交往多年的女星李多寅結婚，讓粉絲們相當驚訝。由於女方的母親及繼父都曾涉嫌炒股、詐欺，當年受害者多達30多萬名，有些人甚至因此被逼上絕路，讓不少人自他們公開戀情後便相當不看好，如今宣布結婚更讓不少網友大失所望，不過未來岳母、同樣是女演員的甄美里後來曾接受採訪否認所有謠言，李昇基也再度於18日晚間發文，向粉絲吐露自己這段時間的心境。

自從李昇基對外宣布即將與女星李多寅結婚後，網路上批評聲浪不斷，也有不少死忠粉絲給予支持，無論哪種聲音都讓對新人備感壓力，但女方始終沒有對外說明，不過李昇基18日晚間終於在個人IG的限時動態上以中、英、韓三種語言發聲了。

他表示「我不善於表達，不太會向大家表達我的真實內心，千言萬語無法述說我對粉絲們的感恩感謝之情，一直以來內心始終不減對義無反顧給予我信任的粉絲們，深深的尊敬和愛意」接著透露「在大家的關愛下，我才能走到今天，為了不辜負你們給予的愛，我會更加努力砥礪前行，我會守護我的粉絲們，珍惜每一位愛我的粉絲。以寬容的心支持我，我會一如既往的感恩你們」。

據了解，李多寅的家世背景相當複雜，除了生父前科累累，繼父還疑似曾因非法炒股獲利40億韓元（約新台幣9400萬元），使多名受害者為此輕生，因此被法院判處有期徒刑4年，罰鍰25億韓元（約新台幣6000萬元）；而她同樣是演員的母親甄美麗，則傳出曾收受丈夫公司的詐騙款項，並在購物頻道推銷化妝品時，疑似高調談起女兒的戀情，讓李昇基的粉絲相當不滿，也讓他們的戀情蒙上陰影。