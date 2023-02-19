前行政院發言人陳宗彥被爆料多年前接受酒店業者性招待一事，有論調指出，這是民進黨內部分人士對黨主席賴清德的反撲，前民進黨主席許信良胞弟、前立委許國泰認為，這代表了賴在接任黨主席後確實有大刀闊斧改革，他並提到在兩岸問題方面，賴若是願意「低頭一下」，可能會有機會跟大陸談。

許國泰接受《中評社》訪問時表示，陳宗彥11年前的案子被翻出，無論是不是民進黨內的反賴勢力所為，重點為賴清德接任黨主席後，的確展現改革決心，外界甚至開始猜想，鄭文燦在學倫部分若確實有錯，即使身為行政院副院長也一樣會被賴「處理」。

另外，許國泰分析，賴清德和總統蔡英文分別掌管黨權、政權，若放任有爭議者繼續當官，那是蔡的問題，賴應該要把黨魂找回來，被提名參選者不能跟黑金槍毒沾上邊，一但看出民進黨是真心改革，中間選民就會重新認同，因為2022年九合一選雖然綠營慘敗，但只是大家不投給他們，國民黨的選票並未增加。

至於和中國大陸的關係，許國泰指出朱立倫領導的國民黨沒有什麼兩岸論述，反觀賴清德將抗中保台調整為和平保台，要是他願意低頭一下，也許有機會能跟大陸談，只不過目前政權仍由蔡英文掌握，若是賴能順利於2024當選總統，才有得發揮。