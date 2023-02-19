中國新聞網報導，由美國人工智慧公司OpenAI開發的語言模型ChatGPT推出後，引發關注及熱議。香港大學日前向師生發出內部郵件，表明禁止在港大所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI工具，成為香港首間大學明文禁止在課堂等教學行為使用ChatGPT或其他人工智慧工具。

香港大學副校長何立仁在內部郵件中指出，禁止在港大所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI工具，除非學生事先獲得有關課程講師的書面同意豁免，否則將被校方視為剽竊個案，並指若沒有書面許可，ChatGPT和其他基於AI的工具一律不能用於任何涉及學分的活動，如教師懷疑學生使用ChatGPT或其他AI工具，可要求學生就其作業進行討論、進行額外口試及考試等措施。

何立仁提及，在港大，抄襲意為在未經授權的情況下，將他人的作品作為自己的作品使用，而在無授權下使用ChatGPT或其他人工智慧工具生成的內容，亦符合有關定義。

何立仁也表示，港大正計畫就AI工具對教學的影響邀請師生進行廣泛校園討論，也會為教師安排關於ChatGPT及其他AI工具的研討會。不過由於現時正值學期中，每周都有課堂及評估，難以突然使用新政策，因此需要採取上述短期措施。