鄧姓男子於2月17日凌晨開著賓士車（圖）從屏東到高雄市甲仙區參與偷冬瓜。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

目前正是冬瓜的產季，兩名屏東的竊嫌日前半夜分別開著汽車到高雄甲仙區寶隆大橋下偷冬瓜。剛好被經過的巡邏警員發現，警員發覺其中一輛國產車的後輪下沉，打開後車廂一看，看到滿後車廂的冬瓜。全案警方訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市旗山甲仙警方於2月17日凌晨1時30分行經甲仙區寶隆大橋時，發現橋下瓜田間停了2輛轎車形跡可疑，便上前盤查。其中一輛疑似把風的賓士車見狀先行離去，警方上前攔查23歲施姓男子駕駛的國產車，見後輪下沉，要求施男打開後車廂檢查，發現車廂內裝滿冬瓜。施男坦承偷竊冬瓜24條。

當警方正要將施嫌帶回派出所時，開著賓士車逃逸的鄧姓男子竟駕車返回現場，還大聲質疑警方：「你們攔他要幹嘛？」鄧男還說，冬瓜是循正常管道向地主購買，並不是偷來的。經員警帶同鄧男前往竊取冬瓜的農田附近查訪，循線找到地主求證，黃姓瓜農否認並沒有賣冬瓜給鄧及施男等2人。

鄧男見事跡敗露無法狡辯，只好坦承犯行，全案依竊盜罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。

61歲的黃姓瓜農領回遭竊取的24條冬瓜，並表示受到年初連續幾波強烈寒流的侵襲，造成冬瓜嚴重凍傷，使得產期延後、產量銳減，使得瓜價上漲，不料第一波才要收成的冬瓜，卻成為竊嫌下手的目標，感謝警方及時攔截，保住心血。