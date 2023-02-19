南韓女星朴信惠過去演出《繼承者們》、《皮諾丘》、《Doctors》等熱門韓劇爆紅，而她在於2022年1月底嫁給演員崔泰俊，並於同年五月產下一子，昨（18）日她迎接當媽後的第一個生日，在社群上曬出一系列近況的照片，「少女感」十足的她完全看不出來已經當媽了。

朴信惠昨（18）日在IG上寫下「謝謝所有祝我生日快樂的人，謝謝喜愛著不足的我為我應援。」並曬出一系列慶生照，可見她留著一頭橘棕色中長髮，穿著一襲米白色洋裝，臉上的淡妝更襯托出她清新脫俗的氣質，整體狀態猶如少女般，讓人難以想像她已經當媽了，照片曝光後，除有許多粉絲留言祝福外，更多粉絲大讚她的美貌「可愛，永遠不會老！」、「哪有這麼美麗的媽媽」。

事實上，朴信惠2018年認愛小2歲的演員崔泰俊，也是她出道以來首次公開戀情，而在她結束韓劇《薛西弗斯的神話》的拍攝後，就立刻宣布結婚與懷孕消息，且從生下孩子後，朴信惠將重心放在家庭上，婚後不時分享產後近況及生活日常。

日前夫妻倆迎接結婚1週年，她也被網友目擊與老公前往夏威夷旅遊約會，朴信惠更將頭靠在老公肩膀上，看起來相當甜蜜，然而，歷經近2年戲劇作品空白期的她，近期傳出她正在考慮出演《低谷醫生》，目前仍在與劇組討論中。