高雄流行音樂中心(簡稱高流)為南臺灣首座專門為流行音樂興建的專屬場館，在前年開幕時即結合音樂及5G AIoT科技，去年11月亦委託中華電為其打造的5G專網為基礎，搭配高流場館的高規格硬體，以及高流進駐廠商的創新技術，共同打造5G科技虛實演唱會「高流未來趴」，提供臺灣首次最大規模的虛實整合演出。

還有就是中鋼(2002)透過中華電協助導入5G企業專網技術，並打造5G智慧軌道運輸應用，提供長達900公尺鋼渣運輸軌道的即時監測，與接渣作業的遠程控制應用，有效避免防範工安意外發生。透過危險作業遠程操控，可大幅降低鋼鐵業的高熱、噴濺等工安風險。

中華電表示，此次參與高流及中鋼的5G企業專網建設，協助發展創新5G智慧娛樂及智慧製造垂直應用，共同開創文化展演新型態與協助智慧製造數位轉型。此類型應用實例的成功，展現5G發展已逐步與民眾的生活結合，並與產業升級之推動有密不可分的關係。在結合政府政策支持、民間企業投入與電信業者的協助之下，5G垂直應用在各領域將會有更多殺手級應用產生。

中華電信目前提供三種型式的5G企業專網服務，分別為專屬1型(共享型)採用邊緣雲技術，基地台可共享或專用，適合場域涵蓋較大的應用；專屬2型(專用型)，為企業提供專屬MEC及基地台，適用於智慧文化展演、智慧工廠等領域，高流及中鋼即採用此方案；專屬3型(獨立型)，採用專屬核心網路跟專屬基地台，適用於高資安要求，需完全控制5G網路的場域。中華電依照不同的企業需求，為客戶量身打造5G企業專網，搭配中華電自主研發的MEC及網管系統，提升企業客戶對專網的客製化管理能力，協助客戶發揮5G專網的最大效益。