日前有網友收到好市多富邦聯名卡，但信用額度僅5千元，讓他直呼「侮辱性極強」，一名男網友表示，他的可用額度為30萬，嗨喊「還好沒被侮辱」，貼文引發大批網友分享，有人哀號自己的可用額度5千元，也有人高達80萬，令許多已核卡還未收到卡片的網友好奇怎麼知道自己的額度，他也教大家利用「富邦行動銀行」App兩方法查詢。

原PO昨（18）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，收到新申辦的好市多富邦鈦商卡，他拆開信件查看可用額度為30萬，他開心地說，「還好沒被額度侮辱」。

貼文曝光，釣出一票會員分享收到的刷卡額度，「我7萬」、「什麼證明都沒付，42萬路過」、「有比較，沒有傷害，我的額度5千元」、「富邦的卡幾乎都是侮辱性極強欸！我的3萬，認識的朋友只有1萬，真的笑死」、「剛剛線上查詢竟然65萬⋯？」、「80萬借過」、「應該是薪轉戶關係，我們自己也嚇到，80萬」。

留言中也有不少人問若已核卡，還沒拿到卡片，該怎麼查額度，對此原PO回應，可先下載「富邦行動銀行」App，進入首頁點選「查卡費、查費率」，出現「額度及費率」後點進去，輸入驗證資料就可以看到額度。

原PO說，還有另一個方式為進入「富邦行動銀行」App，點選「線上客服」，輸入「額度查詢」，按照指示輸入資料，就能得知可用額度。