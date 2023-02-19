法新社報導，加拿大皇家騎警（RCMP）發布聲明說：「考量到在下雪的情況下，找到這個物體殘骸的可能性跟著降低，且目前對這項物體的看法，與合理發動特別搜索行動的前提無關，加拿大皇家騎警因此正逐步終止搜索。」

加拿大皇家騎警表示，儘管動員加拿大武裝部隊成員、當地居民和原住民社區進行搜索，仍未在「最有可能的區域」發現殘骸。

加拿大皇家騎警昨天深夜發布這項消息；同一天稍早，美國同樣宣布，南卡羅來納州外海的中國偵察氣球搜尋工作結束，且阿拉斯加州附近和密西根州休倫湖（Lake Huron）另外兩個不明物體的殘骸搜尋行動同樣告終。

11日在加拿大育空地區上空的不明飛行物體，因被認定恐對民航交通構成威脅，而在美國和加拿大領導人聯合授權下被一架美國戰鬥機給擊落。

育空地區上空出現不明物體之前和之後，美國也動手擊落其它不明高空物體，一次是10日在阿拉斯加州北部，另一次則是2天後在美加邊境的休倫湖上空。

美國國防部昨天表示，在美國南卡外海上空擊落的偵察氣球大部分殘骸均已被打撈上岸，但另外3個飛行物體因氣候條件過於惡劣、地理位置過於偏遠，導致這3個體積小得多的物體殘骸更難以尋獲。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120219