日本人氣BL劇《人氣同人作家貓屋敷想得到認同》由松岡廣大、中尾暢樹、矢作穗香、立石俊樹主演，改編自源一樹同名漫畫，描述高中青梅竹馬在長大後成為心思複雜、需要獲得認同感的同人漫畫家和閃閃發光的偶像的成長故事，在日本播出後收視報捷，連帶2位男主角的松岡廣大和中尾暢樹也人氣扶搖直上， 2人顏值相當匹配，在劇中CP感十足，他們為貼近角色，不僅去同人誌現場了解，還特地去學習畫漫畫，以及練偶像團體歌舞，為了呈現絕佳的默契，也時常花時間培養感情。

松岡廣大飾演心思複雜的同人漫畫家。（甲上娛樂提供）

劇情描述同人漫畫家「貓屋敷守」（松岡廣大 飾），憑著精湛的畫工在同人界闖出了一番名堂，但因為性格和境遇的極端差異而充滿嫉妒和矛盾，是相當需要被認同且離群索居的藝術家，在一次的同人展上，生命卻發生天翻地覆的變化，貓屋敷與以偶像團體「SHINY SMILE」迅速走紅的青梅竹馬「風間一星」（中尾暢樹飾）意外重逢，如今已成國民偶像的一星，其實心裡一直非常崇拜貓屋敷的才華，然而在貓屋敷的眼裡2人已經不再是處在同個「次元」的人，究竟他們會是什麼樣的結局，令人好奇。

中尾暢樹飾演超人氣青春偶像。（甲上娛樂提供）

《人氣同人作家貓屋敷想得到認同》是部加入了追夢元素的BL劇，藉由身處截然不同的世界，原本是不可能相交的二條人生平行線，卻讓2人產生了交集，從此改變彼此的生活日常，更引發難以預料的發展與考驗。中尾暢樹表示，與其說是愛情故事，「不如說是真實地描繪了人們的感情和矛盾的作品！」而他在劇中總是希望帶給每個人快樂，是個明亮有趣卻微妙的偶像角色，和自己個性很像，不過中尾暢樹也為戲和團員們幾乎天天練習男團舞蹈，發現跳舞沒想像中容易，但因為和松岡廣大對手戲多又朝夕相處，個性互補2人都會為彼此加油打氣，在建立起良好默契下開心的合作。

松岡廣大飾演的男主角貓屋敷守，因為太希望自己的漫畫得到認同，導致個性變得彆扭，有時病嬌有時傲嬌，他坦言第一次演出戲份相當重，且個性跟自己完全相反的角色，一開始曾自我懷疑，隨即有「跑不掉，必須用身體承受」的決心和面對它的恐懼感，但實際拍攝過程很開心，也逐漸發現跟角色的共同點，「我的性格外向，但我是那種一但深入想事情，就會想很多而忽略周圍的人，和貓屋敷有點類似，不過演員和工作人員拍攝時都很活潑，大家相互愉快交流。」松岡廣大在拍攝前參觀了同人誌拍賣會的活動現場，拍攝時看到的場景在片場神還原，感到很神奇，他也特地找老師學畫漫畫，「通過實際操作，能夠了解到漫畫家工作時的緊繃程度，我也更能理解貓屋敷的緊張和沮喪情緒。」

《人氣同人作家貓屋敷想得到認同》可於中華電信MOD、Friday影音、MyVideo、KKTV、LINE TV、LiTV、CATCHPLAY+收看。