台北市去年度前5大消費爭議類型。（法務局提供）

台北市法務局19日公布去年度台北市消費申訴案件共計1萬8753件，即使件數相較前一年略減，數量仍居全國之冠。前5大爭議類型為「網路電視購物類」3054件、「運輸類」1724件、「藝文表演類」1195件、「線上遊戲類」986件、「旅遊類」842件。

法務局分析，由於後疫情時代來臨及管制政策鬆綁，大型戶外活動、休閒娛樂消費增加，導致藝文展演類及旅遊類爭議近年躋身前5大消費爭議。

爭議件數排行第1名的「網路電視購物類」，今年計3054件，相較去年總數3207件略減。法務局指出，常見爭議原因以商品瑕疵及退換貨等為主，榜首由「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司」所經營之蝦皮購物網站597件蟬聯，但案件數相較前年937件下降36％。

為有效管理網路購物平台業者，台北市已於 去年訂定「台北市網路購物平台管理法」，要求平台業者應管理平台賣家，並建立交易確認及消費爭議處理等機制，提升網購交易安全及保障消費者權益。

排名第 2 名為「運輸類」，其中以「外送平台類」為大宗，計有 1319 件。法務局表示，榜首由「富胖達股份有限公司（Foodpanda）」蟬聯，計 1048 件最多，相較前年 559 件暴增 1.9 倍，也是本年度榜單中案量唯一破千者，占外送平台案件量 8 成，主因為 111 年 6 月收取平台費爭議，北市受理約 422 件申訴案。

排名第 3 名為「藝文展演（含表演、展覽）類」，共 1195 件，為近年首次登上類型排行榜。法務局說，究其原因，為音樂會及演唱會等表演活動因停辦、改期或表演者更動及購票等衍生爭議。榜首為 111 年 8 月舉辦「S2O潑水音樂祭」的538 件申訴案，占總案件量 45％。

排名第 4 名為「線上遊戲類」，共986件，較前年1350件減少近3成。法務局表示，常見爭議原因為帳號遭停權、系統問題及退費爭議等，榜首由 「香港商動視暴雪有限公司」142件蟬聯，其中以「魔獸世界：燃燒的遠征」及「鬥陣特攻2」2款遊戲遭訴最多，其次則為「遊戲橘子數位科技股份有限公司」共計133件，以「新楓之谷」與「天堂M」兩款遊戲爭議較多。

排名第5名為「旅遊類」，計有842件，亦為近年首次登上類型排行榜。法務局認為，係受疫情逐步解封影響，民眾購買住宿、泡湯、按摩、國內 外交通票券或旅遊行程增多，衍生票券取消、使用效期等相關爭議。本類型榜首為「客遊天下旅行社有限公司（KLOOK）」，計 160 件最多。

法務局表示，消費者如有消費疑義，可上台北市政府法務局消保網查詢相關訊息，亦可撥打消費者服務專線「1950」或02-27256169 洽詢。

若有法律方面問題，財團法人法律扶助基金會台北分會，每周一及周四上午9時至12時在北市府市政大樓中央東區「消費諮詢及法律扶助」，辦理消費爭議法律諮詢及債務清理法律扶助服務，或撥打02-4128518轉2向其電話法律諮詢中心洽詢。