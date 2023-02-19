Walker Kessler went off in Team Passing!



Team Jazz win the round.#KiaSkills x #StateFarmSaturday on TNT pic.twitter.com/ad6Y8209aX — NBA (@NBA) February 19, 2023

今年改成三隊進行三個關卡(接力、傳球與投籃)挑戰的技術挑戰賽，結果團隊接力由班凱羅、賈巴里史密斯與艾維組成的菜鳥隊拿下，團隊傳球換由塞克斯頓、凱斯勒與克拉克生組成的地主爵士隊搶下，最終關卡團隊投籃仍由爵士隊拿下，爵士隊以總計300積分拿下技術挑戰賽冠軍。

技術挑戰賽的第一關是團體接力，找來公鹿隊友哈勒戴頂替亞尼斯(手腕拉傷)上場的字母隊先上，花了1分23秒完成，接著登場的菜鳥隊，馬上用快了8.9秒時間、1分14秒完成，壓軸登場的爵士隊無法比菜鳥隊更快完成，首關的100積分就被菜鳥隊搶走。

第二關是團隊傳球，字母隊靠哈勒戴一個人拿一半分數的42分，總共搶到84分，接著菜鳥隊只拿78分，最後上場的爵士隊，靠著中鋒凱斯勒貢獻40分，總共拿下88分，確定由地主爵士隊搶下這個關卡的100分積分。

來到最後一關攸關200積分的團隊投籃，代表哪隊獲勝就可奪冠，字母隊明顯手感欠佳，燈光也突然暗了一下，最後只拿8分，接著菜鳥隊相當尷尬，竟以3分收場，也讓壓軸的爵士隊奪冠呼聲大漲，最後拿下13分，以總積分300分奪冠。