外交部今表示，美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna D-CA）於2月19日到23日率團來台訪問，訪團成員包括聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales R-TX）、聯邦眾議員歐清傑（Jake Auchincloss D-MA）及聯邦眾議員傑克森（Jonathan Jackson D-IL）。對於4位跨黨派美國聯邦眾議員聯袂到訪，也彰顯美國對台不分黨派的強勁支持，外交部表達誠摯歡迎。

康納眾議員等人在台期將晉見蔡英文總統，並拜會我國政府相關部會首長，就強化台美安全與經貿夥伴關係等議題交換意見。此外，訪團此行也將拜會相關產業人士，就如何強化台美產業及科技合作交換意見。

這次來訪的4位聯邦眾議員都是我國在美國國會的重要友人，過去幾年在強化台美安全合作、台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）及參與「世界衛生組織」（WHO）等重要議題上，也都堅定為台灣發聲，其中岡薩雷斯眾議員於110年底全球疫情嚴峻時就曾訪台，展現對台灣的堅定支持；康納眾議員則曾於去（111）年提出目的在強台美公衛合作的《美台公共衛生保護法案》（The U.S.－Taiwan Public Health Protection Act），法案核心內容已獲納入《2023會計年度國防授權法》並完成立法程序。

本（118）屆美國國會剛開議不久就再度有跨黨派議員團來訪，彰顯美國對台灣不分黨派的強勁支持。相信康納等4位眾議員將能透過此行更深入瞭解我國現況，並協助持續推動深化台美在各領域的合作夥伴關係。