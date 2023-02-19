南投縣第二選區立委補選將於3月4日舉行，國民黨日前召開記者會，指出民進黨候選人蔡培慧曾阻擋時任南投縣長林明溱採購BNT疫苗，還說林要買的是大陸疫苗，且從未對此道歉，臉書粉專「政客爽」直言，光是這一點，就應該要拒投蔡。

林明溱2021年曾爭取採購BNT疫苗，卻被蔡培慧在臉書批評，指林未查證輝瑞請大陸代工的復必泰疫苗瑕疵，時任國民黨立委許淑華為此向刑事局檢舉蔡造謠，並請行政院重罰蔡300萬元。

「政客爽」痛批，當時在缺疫苗的情況下，林明溱努力爭取BNT疫苗進口台灣，但蔡培慧不僅指控BNT疫苗是大陸代工，在被打臉後，還硬拗有到大陸分裝就算代工，結果，南投要採購的BNT疫苗是從德國直接進口的，根本連在大陸的機會分裝都沒有。「政客爽」質疑，當南投人需要疫苗的時候，蔡培慧選擇護航蔡政府，只有黨意沒有民意，「這種人在現在立法院還少嗎？」

許多網友也在「政客爽」該篇貼文留言，他們的意見包括，「用選票讓蔡培慧落選。」「民進黨就只會胡說八道，治國沒半撇。」「民進黨不造謠、不抹黑、不給人扣紅帽，它就不會選舉了。」