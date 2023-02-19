今（19）日清晨6時35分，正式進入24節氣中的「雨水」，意味者天氣開始回暖，是大地回春的重要節點。對此，命理師楊登嵙指出有6禁忌千萬別犯，並點名4生肖未來15天健康方面會出事，要格外注意。

楊登嵙提醒，寒濕邪氣是雨水節氣常會出現的病邪，生肖屬牛、龍、馬、羊的人在這半個月要注意感冒、過敏性疾病，例如皮膚病、氣喘、過敏性鼻炎、風濕性關節炎。此外，楊登嵙也依照食衣住行育樂6大面向分享開運養生禁忌：

▍食

1、應少吃酸味，多吃微甜甘潤，以養脾臟之氣，可選擇蓮子、紅棗、桂圓、百合、糯米、淮山、甘蔗、黃豆芽、綠葉蔬菜、甜椒、枇杷、芭樂、粥等，達到健脾養胃的目的，脾胃顧好了，體質就優良，年後不應盲目進補，建議多喝溫開水與食性平之物。

2、喝杯溫熱的紅糖薑棗茶，泡個足浴，微微出汗即可祛除外濕；同時還要注意防止內濕。

3、注重「防風祛濕」，建議將菊花、甜菊、萬壽菊、甜薄荷、薰衣草、百里香、綠茶、玫瑰等食材，沖泡成茶飲，作為日常生活中的飲品，排解積蓄在人體內的濕氣，利尿、利便，就不怕濕體質帶來各種病症。

▍衣

1、天氣雖開始回暖，但氣候仍多變，時冷時熱，所以厚衣棉服先別收，避免風寒入侵致病。

2、易下雨，濕衣裹身而感受寒濕會引發疾病，建議採用「洋蔥式穿搭」，用來應付難以捉摸的氣溫。

▍住

可在住家周圍種植綠葉花卉，讓環境充滿生機，也能凈化空氣促進身體健康。此外，可穿襪子睡覺，盡量以棉、毛天然材質為主，不要勒太緊，以免影響循環，否則越睡越累；入睡時腳暖，比較容易睡得著、睡得深。

▍行

1、日夜溫差仍大，建議早睡早起；清晨出門運動最好穿上外套，加強頸部與四肢保暖。

2、雨水節氣降雨多，出門最好帶把傘，避免冒雨涉水。

▍育

1、春天是向上萌發的季節，不是閉塞的時候，適合多嘗試發展。用不著生別人的氣，或生自己的氣。在揚發的春季，忌火爆生氣、大動肝火，宜多接近青山綠水、多走動，排解怒火、鬱悶。到空氣好的地方，吐舊納新，享受一下深呼吸的舒暢感。

2、人體的脾胃被濕邪所困，易導致中氣不足，氣血運行不暢，就會出現疲勞、乏力、頭昏腦脹等不適症狀；不少人到了春天就呵欠連連、昏昏沉沉沒精神，這就是「春睏」，最好的解決方法不是多睡覺，而是適當運動，一則動能生陽，二則汗能排濕。

3、可做和緩的運動，如飯後至戶外散步，若室外氣溫仍低，則可以爬樓梯、做家事，甚至原地踏步，都能溫和增進身體的活動量，卻不使身體過度勞動。

▍樂

雨水節氣想出門走走容易遇到下雨，可在臥室鋪上瑜珈墊變成個人健身房，室內運動省錢又方便。想要好玩一點，就拿出健身環，搭配電動邊玩邊運動，可促進血液循環，還有娛樂效果。