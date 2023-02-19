高齡98歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter）近年身體狀況漸差，他的非營利基金會美東時間18日表示，卡特在經歷一連串短暫的住院治療後，決定返家接受安寧照護，與親人度過剩餘時光。卡特是美國最年長的在世總統，卸任後積極參與調停各種戰爭的斡旋工作，反對前總統小布希政府攻打伊拉克，於2002年獲諾貝爾和平獎殊榮。

卡特中心（Carter Center）18日透過推特發表聲明，指卡特將返家接受安寧照護，取代額外的醫療干預，這項決定獲其家人與醫療團隊全力支持。聲明說：「卡特家族請求各方在這段期間尊重他們的隱私，並感謝大家的關心。」

卡特1924年出生於喬治亞州平原鎮（Plains），中學畢業後陸續就讀喬治亞西南州立大學（GSW）、喬治亞理工學院（Gatech）與美國海軍學院（USNA）。他在1948年服役於太平洋艦隊常規潛艇「鯧魚號」，後被派駐第七艦隊青島基地；受國共內戰情勢影響，他在1949年5月25日隨美軍撤離。

卡特從軍期間屢獲功勛，包括美洲戰區戰功獎章（American Campaign Medal）、第二次世界大戰勝利獎章（World War II Victory Medal）、美國海軍中國大陸服役獎章（China Service Medal）、國防部服役獎章（National Defense Service Medal）。

卡特退役後返回老家務農，因積極參與當地社會活動而嶄露頭角，在1970年當選喬治亞州州長。他在任期致力消彌種族隔閡，最具代表性的行動是他將馬丁路德金恩（Martin Luther King）的肖像掛在州議會大廳。依當時喬州法律，州長僅能任職一屆，他遂於1974年宣布角逐民主黨總統提名，2年後成功擊敗當時接替前總統尼克森繼任總統的福特（Gerald Ford）。

卡特在1977年1月20日宣誓就任美國第39任總統，隔天便特赦所有越戰逃役者。其任內重大事件包括被翻拍成電影《亞果出任務》的伊朗人質危機、引發美國經濟衰退的能源危機、賓州三哩島（Three Mile Island）核洩漏事故、1979年蘇聯入侵阿富汗等。

值得注意的是，卡特在1978年12月逕自宣佈與我國斷交，轉而承認中華人民共和國，且僅由駐台美國大使安克志（Leonard Unger）轉知時任總統蔣經國。

卡特卸任後與結褵77年的夫人羅莎琳（Rosalynn）返回家鄉定居，但仍在國內外發揮極大影響力，民望比在任時還高。2021年卡特因身體狀況無法參加總統拜登的就職典禮，拜登遂於4月親赴卡特家拜訪，成為首位這樣做的總統。