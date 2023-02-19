中華女足今天在世界盃10搶3洲際附加賽首戰巴拉圭，去年印度亞洲盃因新冠確診、缺席出線關鍵戰的「自由女神」賴麗琴，在第21分鐘接獲陳燕萍右路吊中，於門前6碼處掃射破門，讓中華隊上半場結束以1比0領先巴拉圭。

中華隊在本次10搶3附加賽分到C組，今天必須先贏巴拉圭，23日再打敗巴拿馬vs.巴布亞紐幾內亞的勝方，才能搭上前進7月紐澳世界盃的末班車。上月赴泰國移訓前受傷的當家中後衛蘇芯芸傷癒復出，對巴拉圭卻成為先發中鋒，與場上隊長賴麗琴組成雙箭頭攻堅，成為總教練顏士凱安排的奇兵。

中華隊也把包欣玄排在左中場，讓她拿球內切就能順勢起腳，希望解決此前左路攻擊力不足的罩門。阿包開賽後也發揮作用，從左路屢屢推進起球。第10分鐘中華隊獲得遠距離自由球，操刀的右後衛陳英惠直接重炮轟門，被巴拉圭門將波芭迪亞（Alicia BOBADILLA）倒地撲出。

陳燕萍精準吊中讓中華女足率先攻破巴拉圭大門。（中華足協提供）

第15分鐘巴拉圭禁區內射門，被中華隊門神蔡明容以右掌托出門楣，接著就看中華隊攻勢。第18分鐘蘇芯芸右路吊中，包欣玄在罰球點附近魚躍頭槌，雖然頂出界外，仍展現出勢在必得的攻門決心。

第19分鐘中華隊右路組織推進，波芭迪亞冒險衝出禁區，賴麗琴直接起右腳射門，可惜球被波芭迪亞用胸部稍微碰到，改變方向後恰恰從右門柱外偏出。不過賴麗琴兩分鐘後就討了回來，許翊筠在快攻中換邊斜傳右路，陳燕萍在右側禁區外第一時間吊中，蘇芯芸搶前點躍起掩護，後方的賴麗琴精準判點掃射破門，讓中華隊半場結束以1球領先。

中華女足vs.巴拉圭先發11人。（中華足協提供）

中華女足vs.巴拉圭先發陣容：

1蔡明容；20陳英惠、15林雅涵、6卓莉萍、5潘昕妤；7陳燕萍、23吳愷晴、9許翊筠、21包欣玄；13蘇芯芸、11賴麗琴（隊長）