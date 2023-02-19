「泰雅原舞工坊」新創歌舞劇《菈娃》，昨晚於葫蘆墩文化中心演奏廳盛大登場。(葫蘆墩文化中心提供／陳世宗台中傳真)

無形文化資產口簧琴樂舞保存者楊德福長老參與，帶給觀眾一場精采動人的表演藝術饗宴。(葫蘆墩文化中心提供／陳世宗台中傳真)

台中市傑出演藝團隊「泰雅原舞工坊」的新創歌舞劇《菈娃》，昨晚於葫蘆墩文化中心演奏廳登場。葫蘆墩文化中心指出，《菈娃》改編自部落真實故事，融入泰雅族的古謠及舞蹈，並邀請無形文化資產口簧琴樂舞保存者楊德福長老參與，滿場座無虛席，帶來一場精彩動人的表演藝術饗宴。

葫蘆墩文化中心說，《菈娃》自疫情中孕育而生，以2020年及2021年獲文化局補助的紓困計畫成果為創作基礎改編部落故事，創作過程中，泰雅原舞工坊帶領團員及學生重新認識部落藥草植物學，學習口簧琴、木琴等樂器製作；保存珍貴文化資產，進而以歌、舞、劇展演，讓觀眾得以深入認識泰雅傳統文化。

泰雅原舞工坊團長黃雅玲指出，《菈娃》講述一場突發傳染疫病，讓菈娃的部落滅絕，菈娃成為孤兒後，因未接受部落青年男女成年的禮俗－紋面，被視為不潔之人，被其他部族排擠欺侮；她只能獨自在森林裡生活，成長過程中所學習的森林藥草是她的生存之道。

黃雅玲表示，當部落疫情又起，菈娃還是不計前嫌出手挽救族人的性命，最後獲得部落接納，也被賦予部落巫師的重責大任，部落圓滿共存榮。泰雅族GAGA（生活、生命的律法）如交綴縱雜經緯線的織布般，是泰雅族人一生都要遵守的戒律。隨著劇情發展，演出穿插具深度文化底蘊的部落歌謠，並將泰雅習俗與生活習慣搬上舞台。

劇中可見部落傳遞訊息用的傳統樂器如口簧琴、木琴；男子漁獵用的魚筌、弓箭以及女子的織布機等，讓民眾感受最真實的泰雅原民文化。最後一段結尾，更由梨山部落長者楊德福長老以泰雅族偽裝語言－lubuw口簧琴，傳達部落長者對後代子孫的叮嚀與期盼，期能喚起部落族人傳承祖訓的使命。

葫蘆墩文化中心指出，共同演出的和平國中是所泰雅文化實驗教育學校，課程規畫編織、狩獵、農耕及樂舞四大主軸，以系統性架構建立屬於本地的泰雅文化觀。和平國中校長何國旭表示，透過這場演出，展現學生三年來在民族教育課程的學習成果，舞台劇的演練與實際演出，也豐富了學生的學習歷程，是相當寶貴的學習經驗。