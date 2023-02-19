睽違800多天，明（20日）起室內口罩禁令取消，僅醫療照護機構、大眾運輸2大場所強制戴口罩，中央流行疫情指揮中心也公布「建議佩戴」口罩的情況，包括有發燒或呼吸道症狀、長者或免疫力低下者、人潮壅擠等，其他場合由民眾自行決定要不要戴。至於搭電梯人多時因為人潮壅擠建議戴上，聽演唱會、去吃到飽餐廳則依主辦方、業者規定，若規定戴口罩，不配合可拒絕民眾進入或用餐。

校園部分，指揮中心表示，3月6日才放寬各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心室內脫口罩，考量學校教學需求，學校可自行決定佩戴口罩措施。《中時新聞網》整理7大相關問題，供民眾參考。

●明天起哪些場所仍強制戴口罩？

1.醫療照護機，如醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、 兒童及少年服務、身心障礙福利機構，仍強制佩戴口罩。

2.公共運輸及特殊運具，包括：鐵路、捷運、續車、路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以及特定運具上包含運具及場站）、救護車及復康巴士要戴口罩。

但飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動，可脫口罩。

醫療、長照機構，公共運輸及特定運具，仍維持戴口罩規定。(指揮中心提供)

●哪些狀況建議戴口罩？

指揮中心表示，4特殊情形建議配戴口罩：發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者，尤其是未完整接種疫苗者密切接觸時。

有發燒或呼吸道症狀、長者、免疫力低下者以及人潮多，建議戴口罩。(指揮中心提供)

●參加演唱會、百貨周年慶要戴口罩嗎？

指揮中心表示，這些放寬措施為通案性規定，相關細節可以由主管機關規定辦理，所以演唱會主辦單位、餐廳或是百貨公司，若規定佩戴，民眾不配合，主辦方可拒絕民眾入場。

●吃到飽等餐廳可否強制客人夾菜戴口罩，或用一次性手套？

指揮中心表示，如果餐廳規定夾菜要戴口罩，民眾不配合，業者可拒絕客人用餐。

●很多人一起搭電梯，要戴口罩嗎？

指揮中心發言人羅一鈞表示，這種符合「人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場合」情境，建議戴口罩。

●學校哪些室內場域強制戴口罩？

學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車皆強制戴口罩。

●除了指定場所，其餘室內空間不強制戴口罩，但可以繼續戴嗎？

指揮官王必勝表示，鬆綁後絕大部分是「自主配戴」，不是說不可以配戴，民眾若想戴就戴。