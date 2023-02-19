花蓮門諾醫院昨響應222營養師節，在院內舉辦「吃出好癌力」活動，由營養科團隊在現場提供民眾諮詢，並讓癌友品嚐特調的營養品。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

癌症治療是段漫長辛苦的過程，不少癌友期間易出現食慾不佳、沒有胃口進食及味覺改變等狀況，導致吃不下營養品，讓身體失去足夠營養對抗病魔，因此，營養醫師建議可將營養品適當與市售沖泡飲品如麵茶、玉米濃湯或減糖奶茶等，進行調配，以利持續補足身體養分，為健康打造堅強後盾。

「營養品太甜、太濃稠、味道不好、喝了很膩」等，是臨床上最常聽見癌友向營養師反應的問題，不過如未補充足夠的營養，對正在治療的患者來說，不僅會造成營養不良，後續可能導致體重下降、體力不好、免疫力降低等，嚴重還會影響治療效果，甚至無法繼續療程。

門諾醫院血液腫瘤科醫師卓俊宏表示，癌友如能攝取充足均衡的營養，對於治療上的整體存活率、健康及活動力都有很大的幫助，因此，癌症治療的效果與病患的營養介入密不可分，透過營養師提供的正確飲食資訊及飲食建議，不僅兼顧營養與美味，最重要的是可提高患者食慾，補充身體的復原力。

花蓮門諾醫院為讓癌友能夠吃得順口、好下嚥，進而補充所需營養，將常見的營養品與市售沖泡飲品做調配，經多次調整，終於找到黃金配方，昨響應222營養師節，在院內舉辦「吃出好癌力」活動，由營養科團隊在現場提供民眾諮詢，並讓癌友品嚐特調的營養品，以增添營養品好感度。

罹患乳癌返院進行化療的林小姐說，每天喝營養品時內心相當掙扎，「因為真的是喝膩了！」沒想到將營養品添加在一定比例的麵茶、玉米濃湯、減糖奶茶等沖泡飲品中，竟然變得好喝又順口，讓自己不再對營養品感到恐懼了。

活動現場除營養品，也特地展示多款外食選項，營養科主任鍾慧珍說，很多癌友與家屬常為了能否外食感到困惑，其實只要注意「衛生安全」、避免「生冷食物」，只要患者吃得下都好，若對於食品衛生仍有憂慮，可將外帶食品微波爐加熱，放涼後再食用即可，因食物透過微波後同樣能達到殺菌效果，不僅癌友安心食用，照顧者也不必為了三餐煩惱。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，營養師是醫院不可或缺的重要角色，不僅為病患提供營養上的支持，同時也為院內同仁餐點營養做把關，讓營養融入生活中，讓大家都能吃得營養又健康。此外，如民眾需要特調配方，可至特調食譜連結查詢（https://www.mch.org.tw/Health/Docs/214/9234//Default.aspx）。