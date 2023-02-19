日前回歸歌手身分的蕾哈娜（Rihanna），於上周完成了超級盃中場秀表演，結束後卻引發正反兩極的討論，甚至遭美國前總統唐納川普（Donald Trump）、饒舌歌手柯達布萊克（Kodak Black）以及傳奇摔角選手比爾戈伯（Bill Goldberg）等人的砲轟，而身為粉絲的NBA退役球星「俠客」歐尼爾（Shaq O'Neal），不滿偶像被無情謾罵，氣到在節目中狂飆髒話。

蕾哈娜的超級盃表演引來了不少爭議，有些人認為懷胎的關係，導致活力不足，其中一段舞蹈，假裝「抓褲檔後聞味道」的動作更令人不解，前總統川普則透過自己的社群平台，評價該演出為「史上最爛的超級盃中場秀」，還譴責蕾哈娜的表演侮辱了國家與語言，引起巨大的討論。

對於自己偶像的批評，歐尼爾則在節目《The Big Podcast with SHAQ》飆罵酸民們：「請閉上嘴！」歐尼爾表示當天他也在現場，「她的表演很完美，完全看不出她是個孕婦，是直到蕾哈娜親自公布消息才知道她懷孕了」此外，歐尼爾還正面回擊柯達與川普：「如果蕾哈娜是他的女友，不管是饒舌歌手還是總統候選人，他都會找他們算帳。」

不過蕾哈娜目前並未回應，因為正在準備新專輯的她，下個月也將於奧斯卡頒獎典禮上表演，與同樣入圍「最佳原創歌曲獎」的女神卡卡（Lady Gaga）、大衛拜恩（David Byrne）一同出席盛會。