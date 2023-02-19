上海市台辦副主任李驍東等人19日往聯合醫院仁愛院區做PCR篩檢。（陳君瑋攝）

上海市府受北市府邀請，在台灣燈會19日閉幕前一天來台參觀及市政交流，成為疫後陸委會首次核准對岸官員來台。表訂19日上午8點30分至聯合醫院仁愛院區PCR採檢，大批媒體從上午8點開始守候，直到9點12分上海參訪團才抵達，行程延遲40分鐘。

上海市台辦副主任李驍東等6人18日抵台，安排停留3天，20日台北市長蔣萬安將接近上海參訪團。李驍東等人在警車的護送下，於今天上午9點12分抵達聯合醫院仁愛院區，一行人下車後步行到採檢區。

媒體詢問燈會看得還開心嗎？李回答「謝謝」。問及昨天有吃宵夜嗎？他語帶無奈反問「你說呢？ 」、「謝謝」至於會跟蔣萬安談什麼？李則未回應。

一行人完成PCR採檢後，隨即前往台北表演藝術中心參訪，約9點40抵達北藝參訪，比表訂時間提早20分鐘，預計參訪1個半小時後離開。

根據外流的行程，上海參訪團今天將依序參訪聯合醫院仁愛院區、台北表演藝術中心、台北大數據中心以及台灣燈會源展區、未來展區。不過確切行程市府皆不願證實，也可能以當天狀況機動性調整。