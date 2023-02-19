行政院前發言人陳宗彥遭爆接受性招待，於前晚閃辭，時代力量黨團也收到相關資料。立委邱顯智表示，在黨團收到的牛皮紙袋還附上一章紙條，「貼心提醒」洩漏監聽譯文可能違反「通訊保障及監察法」，請小心使用；邱顯智認為，司法已經成為政治鬥爭的工具。

邱顯智說明，此次陳宗彥接受性招待事件有三個事件，第一，陳宗彥涉接受性招待、貪瀆，台南地檢署辦案辦到案子不見，各界對此討論最多；第二，這次爆料流出的監聽譯文與檢方內部簽呈，在過去前所未見，只有檢調機關、有閱卷權的律師有機會接觸到。

邱顯智表示，時力收到的牛皮紙袋還附上一章紙條，「貼心提醒」洩漏監聽譯文可能違反「通訊保障及監察法」，請小心使用，顯見爆料者是熟悉法律的圈內人。他指出，究竟是檢調系統洩漏，還是律師閱卷翻拍流出，目前不得而知。唯一確定的是，司法已經成為政治鬥爭的工具。

邱顯智說，第三，這樣的爆料算不算是公益揭弊？我們應該保護、鼓勵這樣的吹哨行為嗎？從一面來看，揭發公務人員涉嫌不法有其公益性，應該保護、鼓勵這樣的吹哨行為，這是第一個層次的關注。

從另一面來看，不論是檢調還是律師洩漏監聽譯文，都嚴重傷害了司法的中立性，讓司法變成打擊異己的工具，這是第二個層次的憂心。

邱顯智表示，兩個層次都存在，都有道理，但也可能相互衝突，這就是為什麼我們需要有「揭弊者保護法」的原因。我們需要定義清楚，什麼是揭弊？揭弊能否免除洩密的責任？如何保護揭弊者？這些基本的問題不弄清楚，公益揭弊與打擊異己，公益與私利之間的界線，只會越來越難以辨識。

邱顯智最後也說，這次的爆料者刻意在不同時間、給予各方完整程度不一的資料，有意識的篩選資料內容，從國民黨的議員、民眾黨的特定民代到時代力量皆是如此，斧鑿痕跡斑斑，已經跨越在公益揭弊與打擊異己的邊界，這也是他不願使用監聽譯文材料進一步發揮的原因。