配合中央流行疫情指揮中心鬆綁室內口罩政策，教育部表示，從明（20）日開始，在公私立圖書館、社教館所、運動場館及游泳池等室內場所，可以免戴口罩；至於學校，則延後2周到3月6日起才實施。

指揮中心在2月9日宣布，經考量內疫情逐漸平穩，醫療量能充足，並已進行跨部會溝通研議，經綜合評估後，2月20日起實施室內戴口罩放寬的通案規定。也就是，在絕大部分的室內場所，都可以不用戴口罩，回歸正常生活。

教育部近日也公告，從20日起，公私立圖書館、社教館所、運動場館及游泳池等，不管是工作人員或是民眾，可以自主決定是否佩戴口罩。但如有指揮中心規定的特殊情境者，仍建議戴口罩。

不過室內不用戴口罩的規定，各級學校延後兩周、直到3月6日起才實施。教育部表示，規畫於111學年度第2學期開學後2至3周時間，加強體溫監測、校園清潔消毒等防疫作業，並定於3月6日起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。

不過教育部進一步說，3月6日起並不是學校所有場所都可以不用戴口罩，各校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）之規定，仍「應戴口罩」。

此外，教育部說，考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。

教育部表示，將配合中央流行疫情指揮中心最新防疫政策及疫情發展之判斷，適時調整校園防疫措施，鼓勵各級學校教職員工生依中央流行疫情指揮中心建議疫苗施打劑次盡速進行疫苗施打。