這項公告說，根據中國、俄羅斯、南非三方達成的共識，2月20日至27日，3國海軍將在南非東岸港市德班（Durban）至理查茲灣（Richards Bay）以東海空域舉行海上聯合演習。

公告說此次聯合軍演主題為「維護航運及海上經濟活動安全聯合行動」。中方派出位亞丁灣執行第42批護航任務的淮南艦、日照艦、可可西里湖艦參演。

公告稱，此次聯合軍演有助於進一步推動金磚國家防務安全領域合作，提升參演各方共同維護海上安全能力。

這次演習將是繼2019年後，在南非舉行的第2次3國聯合軍演。

法新社日前報導，這次聯合軍演展開時間就在俄羅斯入侵烏克蘭一週年的前幾天，南非因此遭到各界猛烈抨擊，認為這等同於支持克里姆林宮侵略烏克蘭。

南非主要反對黨民主聯盟（Democratic Alliance）宣稱軍演「讓南非成為那些戰爭罪行的幫兇」。

美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）上個月也表示：「美國關切任何國家…跟俄羅斯一同演習，俄國對烏克蘭發動殘酷的戰爭。」（編輯：張淑伶）1120219