防疫三劍客歷史畫面曝 游淑慧12字酸：笑到最後的才叫必勝

行政院前發言人陳宗彥遭爆過去曾喝花酒、接受性招待還涉及關說，消息曝光後火速請辭下台。國民黨台北市議員游淑慧就翻出「防疫三劍客」同台的歷史畫面，並以12字評論他們，感嘆說「海水褪了才發現都沒褲子」。

游淑慧昨（18）日在臉書貼出一張歷史畫面，只見時任指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥及醫療應變組副組長王必勝三人，正在指揮中心召開疫情記者會侃侃而談，游並以12字來評論，說「喝酒嗨歌、勾三秀六、公園天倫」。

「上樑不正下樑歪，海水褪了才發現都沒褲子！」游淑慧酸，這3人的共同點是「都犯了人與人不當連結的錯」，而不同點則是「笑到最後的才叫必勝」，「民進黨的政客們……唉……官箴敗壞」。

陳宗彥近日遭爆，11年前任職於台南市府期間與酒店業者過從甚密，接受性招待還涉及關說等，雖然他第一時間否認，稱是特定媒體對他人格抹滅，但隨後又在幾小時內火速請辭行政院發言人一職。