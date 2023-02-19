互動資通旗下主要有互動簡訊發送平台EVERY8D及企業私有雲溝通協作平台team+等兩大核心產品，2022年不只以創新與永續價值獲得新北市第一屆精典企業獎優質潛力企業，team+產品更是首次報名台灣精品獎獲獎，2022年整體營收超乎預期再創新高，其中，team+貢獻功不可沒。

郭承翔觀察指出，目前市場對於客戶系統發展、雲端運算、維運甚至是AI人機協作、市場開發等仍有極大需求等待填補，因此今年將無懼全球產業裁員的市場逆風，人才招募上預計比去年提升約4成，不只是在核心產品技術上能進行全面優化提升，也將提前佈局互動資通未來的新服務與商業模式，持續成為企業客戶數位轉型不可或缺的夥伴。

對於今年度的成長動能，郭承翔認為，後疫情時代數位轉型持續朝向擴張與深化的趨勢邁進，像是高科技、金融與醫療等產業，在取得數位轉型的成果後，都會更進一步擴大思考該如何善用數位工具；觀望的傳統產業、服務業也開始逐步擁抱數位轉型所能為其帶來的效益，互動資通也將以兩大核心產品為客戶創造客製化場景。

郭承翔指出，team+不只是企業內部溝通的協作平台，更能延伸至外部場景、為其客製化調整滿足企業客戶在日後服務與使用體驗上的需求，透過應用程式介面(API)與既有系統串接，並以更有彈性、效率，讓使用者在各種移動裝置上使用，實踐作業流程標準化與行動化，並與上下游供應鏈形成一行動生態系。