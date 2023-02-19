中部一間私人卡拉OK店老闆阿明（化名），先前邀情未成年的男學生A到店裡免費玩樂，未料阿明卻尾隨A男進入廁所，強行脫下A男的內褲撫摸下體得逞，直到A男向學校老師提及此事，全案才曝光。法院審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年2月。可上訴。

判決書指出，阿明在中部經營一間卡拉OK，2020年3月間阿明免費招待未成年的A男唱歌與喝酒，後來阿明發現A男前往廁所，變尾隨A男入內，違反A男意願，趁著A男小便脫下褲子時，強行撫摸A男下體將近2分鐘，直到A男被學校老師發現異狀，經老師詢問才驚覺A男遭侵犯，校方依法通報，全案經由地檢署偵結起訴。

對此，阿明稱，不否認當晚免費讓A男入店內唱歌喝酒，但否認做出強制猥褻的行為，自吐不知情A男為國中生，當晚也沒有與對方同在廁所，完全沒有做出撫摸A男下體的事情。

法院審理時，法官勘驗A男的證詞，再比對另外2名證人的證述，認為3人證述時序相同，並無明顯矛盾的地方，故認定阿明的確尾隨A男進入廁所，不採信阿明說詞。

此外，法官指出，A男為案發幾十天後經由學校老師進行性侵害通報，是老師主動發現詢問A男，並非A男主動向老師說，無刻意偽造的表現；再考量阿明只為了滿足個人慾望就對A男做出猥褻行為，迄今未與A男和解或賠償等情狀，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年2月。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！