南韓超人氣女團「TWICE」，憑藉9位成員各具特色的魅力紅遍全球，悅耳洗腦的歌曲和精湛的舞台表現備受粉絲喜愛，尤其來自台灣的周子瑜更屢次入榜「全球百大美女」，仙氣十足的模樣征服大批粉絲的心。近日她接下服飾品牌代言人身分，在2023年的春夏最新大片中，換上成熟優雅的上班族服飾，美翻所有粉絲。

在最新釋出的形象照中，周子瑜大多以帶有OL風格的裙裝造型現身，纖細身材優勢加上絕佳比例，完美駕馭充滿質感的都會女郎穿搭，幾乎及腰的長直髮加上盛世美顏，散發無盡的女神風情。

雖然本次的裝扮走保守風格，但周子瑜還是大方秀出一雙逆天的修長美腿，慵懶的側躺在地板上，美好的身體曲線一覽無遺，藏不住的的S型曲線盡情放送，搭配上迷人電眼，瞬間融化粉絲們的心。

畫面曝光後網友也紛紛留言表示：「換回黑髮海報更好看了」、「美出新高度」、「誘惑」、「子瑜好瘦啊」、「別把我美死」、「美得我窒息」、「表現力太棒了」、「想念長髮了，美瑜」、「明豔大氣的美」、「唯一門面就是好看」、「誰能不愛我們門面寶寶呢？」、「身材斯哈斯哈（指喜歡）」、「想在瑜寶的腰臀線上滑滑梯」