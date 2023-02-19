中國大陸國防部今日宣布，中方、俄羅斯、南非三國海軍將在20日至27日於南非東海岸舉行海上聯合演習，比此前宣布的時間晚了3天。共軍將派出3艘軍艦參演，並稱此次聯演有助於進一步推動金磚國家（BRICS）防務安全領域合作，提升參演各方共同維護海上安全能力。

據中國大陸國防部消息，根據中國大陸、俄羅斯、南非三方達成的共識，2月20日至27日，三國海軍將在南非德班（Durban）至理查茲灣（Richardsbaai）以東海空域舉行第2次海上聯合演習。此次聯演課題為「維護航運及海上經濟活動安全聯合行動」。中方派出位亞丁灣執行第42批護航任務的淮南艦、日照艦、可可西里湖艦參演。

三國原計畫17日至27日舉行聯演。另據俄國塔斯社（TASS）此前報導，俄國海軍「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）巡防艦，將在本次聯演試射「鋯石」（Zircon）新型極音速飛彈。

南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）日前則說，與「盟邦」一起舉辦這類演習是「雙邊關係的自然過程」。南非將出動逾350名官兵與1艘巡防艦。

英國廣播公司（BBC）報導，本次聯演時間點正逢俄烏戰爭滿周年，被認為是克里姆林宮希望藉此擺脫被國際所孤立的形象。而南非長期與俄國保持友好關係，並在日前聯合國（UN）譴責俄國侵略烏克蘭決議中，投下棄權票，同時宣稱保持中立立場，主張以對話結束戰爭。

三國演習也引發美方關切。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在華府表示，「鑒於俄羅斯對烏克蘭發動殘酷戰爭，美國對任何國家與俄國進行軍演都感到關切」。至於美國與南非在這項議題上的對話內容，她說無可奉告。