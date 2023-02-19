賴姓嫌犯拿著綠色塑膠袋將運鈔車金庫內200萬現金搬空，提著綠色塑膠袋離去，犯案時間僅2分鐘。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣運鈔車保全監守自盜犯案影像曝光！監視器畫面顯示，龍邦保全公司賴姓保全，18日中午12時許趁同事先進草屯鎮青雲街一家餐廳用餐時，竟擅自離開運鈔車，不知向誰要了綠色塑膠袋，接著上車打開運鈔車金庫後，提著裝滿200萬元的綠色塑膠袋步行離開，前後犯案時間約2分鐘，所幸警方昨深夜在台中市緝捕嫌犯，並發現嫌犯持贓款72萬元購買BMW轎車，目前已追回剩餘現金。

據了解，犯嫌賴姓男子22歲，是台中市東勢人，有詐欺、妨害性自主及偽造文書等前科紀錄，依據《保全業法》若觸犯妨害性自主、詐欺等罪遭判刑者，依法不得擔任保全人員，龍邦保全公司涉嫌非法雇用恐遭相關主管機關罰款。

據了解，賴嫌監守自盜後，到餐廳找同事聲稱家人找他，將運鈔車及車內金庫鑰匙一併交付同事後失聯，同事吃完飯後回運鈔車遲遲等不到人，連續撥打手機也都沒接聽，打開車內金庫現金遭搬空報案，警方立即組成專案小組偵辦，警方調閱相關監視器影像、通聯等，掌握賴嫌逃往台中，深夜在台中市將嫌犯緝捕歸案，發現他竟用贓款中的72萬元購買中古BMW轎車，目前警方已追回剩餘贓款，全案移送地檢署偵辦。