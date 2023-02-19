日本男神木村拓哉與藤原靜香的小女兒木村光希，由於父母的光環讓她自出道以來一舉一動都成為焦點，不過在日媒所舉辦「討厭的星二代」票選活動中，木村光希被評選為第五名，且近日她出席品牌活動時，她的造型及妝容卻再度引發熱議。

身為某國際品牌日本區大使的木村光希，日前飛到紐約參加該品牌2023秋季大秀，當天她以黑色剪羊毛外套內搭同色雪紡紗連身裙亮相，但這身造型加上她的捲髮及較為成熟的妝容，瞬間引起外界熱議，其中她下車時被攝影師補中到露齒燦笑的模樣，讓許多網友看了不禁表示，笑到讓人心裡發寒，也有人直言「用力過猛反而不好看了」，還有網友差點認不出忍不住吐槽「和平時真是判若兩人」，不過也有粉絲緩頰給出好評。

事實上，木村光希曾因一組日系風味的形象照，陷入辱日爭議，根據日媒《東京體育報》報導，木村光希穿著西方服飾與高跟鞋，踩在象徵日本傳統的和服腰帶上走路，還有將和服腰帶放在大石頭上坐上去，這些行為被日本網友認為不尊敬日本文化紛紛留言開罵，最後該品牌也迅速下架爭議相關影像。

然而，近期日本在「討厭的星二代」票選中，木村光希名列第五名，被討厭的理由為「太依賴父母的光環」、「沒有出現在媒體的必要性」、「光靠父母的光環就能得獎，令人不可思議」，另外，第六名的姊姊木村心美則被認為「老是打父親牌或母親牌」、「被捧得太超過了」，讓外界認為木村姊妹的觀眾緣似乎不太好。